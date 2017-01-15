الذكاء الاصطناعي يكتشف النوبات القلبية قبل حدوثها بـ 10 سنوات

طور علماء من جامعة أوكسفورد البريطانية تقنية تصوير تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها كشف خطر الإصابة بالنوبات القلبية قبل حدوثها بـ 10 سنوات.

ووفقًا للبيانات التي قدمها العلماء، في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب المقام في العاصمة الفرنسية باريس، فإن دقة التقنية الجديدة تصل إلى 90 في المئة.

وقال شارالامبوس أنتونيادس أستاذ قسم طب القلب والأوعية الدموية في الجامعة والمشرف على تطوير التقنية: بفضل الذكاء الاصطناعي توصلنا إلى نظام لمشاهدة خفايا أجزاء القلب والدهون المحيطة به.

من جانب آخر، كشفت دراسة أمريكية أجراها باحثون من "مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان" في نيويورك، عن أن اختبار دم بسيط يعمل على قياس سرعة ترسب الكريات الحمراء، يمكنه التنبؤ بمخاطر الإصابة بالأمراض القلبية قبل أربعين عامًا من كشفها.

وأوضح الباحثون أن الاختبار يعمل على أي التهابات مُخبأة في الجسم، وهو مؤشر للإصابة بأمراض مزمنة مستقبلًا. ووفقًا للدراسة التي نشرها الباحثون في دورية "جاما بيدياتريكس" الطبية، فإن معدل الوفاة ارتفع بنسبة 36 في المئة لدى الشباب الذين عانوا من سرعة ترسب الكريات.