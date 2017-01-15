بالصور.. افتتاح الفصل الدراسي الذكى بالتعاون بين هندسة عين شمس والصين

افتتح ا. د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس فعاليات مشروع الفصل الدراسى الذكى الذى تنظمة كلية الهندسة بالجامعة بالتعاون مع ثلاث جهات صینیة وهى المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI)، جامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا (SUSTech) بمدينة تشينزن بجمهورية الصين الشعبية، مجموعه وي دونج للتعليم السحابي .



يهدف المشروع إلى إنشاء فصل ذكي (Smart Classroom) في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، من خلال مجموعة من أجهزة تسجيل الصوت والصورة وذلك لتسجيل المحاضرات بهدف بثها بشكل مباشر على موقع الجامعة بما يسمح للطلاب بحضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسبآلي متصل بشبكة الإنترنت، مع امكانية الاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق،بالإضافة إلى تصميم مجموعة برمجيات تسمح بدروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي.

ومن خلال الفصل الذكي يمكن عمل فصول دراسية مباشرة على الإنترنت (Online Courses) مما يتيح إمكانية عمل برامج دراسية كاملة بطريقة البث المباشر على الإنترنت (Online Degrees)، بجانب إمكانية عمل فصول دراسية وبرامج دراسية عن بعد (Distance Learning) بمايسمح لجامعة عين شمس باستهداف طلاب لم يكن ممكن التدريس لهم بالطرق التقليدية.

كما يمكن من خلال المشروع تسجيل المحاضرات الأمر الذى يساعد على انشاء دروس تفاعلية يمكن استخدامها في تجهيز فصول دراسية ضخمة مفتوحة على الإنترنت يضاف إلى ذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يسمح بأن یكون أحدأعضاء لجنة التحكيم على الرسائل خارج مصر.



