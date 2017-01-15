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التعليم العالى: 55 ألف تقدموا لشغل وظائف الجامعات الأهلية الجديدة

التعليم العالى: 55 ألف تقدموا لشغل وظائف الجامعات الأهلية الجديدة

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اعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن إجمالى عدد الذين تقدموا للتسجيل على مواقع الجامعات الأهلية الجديدة الأربعة (جامعة سلمان الدولية- جامعة العلمين الدولية- جامعة المنصورة الجديدة- جامعة الجلالة) لشغل الوظائف المختلفة المعلن عنها بلغ حتى الآن (55000) خمسة وخمسين ألف متقدم. 

واضافت ان  المواقع تستقبل من 300-400 طلب تسجيل كل ساعة فى المتوسط.

وتهيب الوزارة بالراغبين فى التسجيل على المواقع الأربعة للجامعات الأهلية تكرار دخولهم فى أوقات مختلفة للتسجيل نظراً لكثافة عدد الراغبين فى الدخول على المواقع للتسجيل.

كما تؤكد الوزارة أن آخر موعد للتسجيل هو ظهر السبت الموافق 15 يونيو الجارى.


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