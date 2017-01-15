ورش عمل للأطفال لتعريفهم بالاكتشافات العربية بمكتبة الإسكندرية

تنظم إدارة متحف المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، خلال فترة الإجازة الصيفية، عرضا تقديميا وورش عمل للأطفال والنشء تحت عنوان "أصلي عربي"؛ بهدف التعريف بالاكتشافات والاختراعات العربية وأسباب ظهورها ومراحل تطورها وانتشارها في بقعة كبيرة من الأرض.

وتضم ورش العمل-التي تستمر ثلاثة أشهر- عددا من المحاضرات، بالإضافة إلى جولة تفصيلية بمتحف المخطوطات، ويركز النشاط على الاكتشافات والاختراعات التي شملت كل مناحي الحياة العلمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، والأدبية، والفنية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية دراسة التاريخ للتنويه بدوره في تنمية الحاضر وبناء المستقبل، وكذلك للحفاظ على هوية الشعوب وتطورها، وحَث الطالب على ضرورة استمداد طاقته من ماضيه العريق والتمسك بالقيم والمحافظة على التراث العربي.

الجدير بالذكر أن متحف المخطوطات ينظم مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمحاضرات خلال فترة إجازة منتصف العام والإجازة الصيفية.



