البحث العلمي: انطلاق مسابقة الفيزياء بجامعة الطفل

بدأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عقد لقاءات تفاعلية مع 200 طالب بجامعة الطفل (13-15 عاما) ، المشاركين في مسابقة الفيزياء التي أعلنت عنها الأكاديمية نهاية يونيو الماضي.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية - في تصريح له اليوم - إن الأكاديمية ستمنح الفرصة للطلاب الذين سيصلوا للمرحلة النهائية السفر لمدة أسبوعين للتدريب الصيفي في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد والأكاديمية.

وأضاف أن جامعة الطفل من أوائل الجامعات التي تحولت إلى التعليم الالكتروني بالكامل وسعداء بمستوى تلاميذ التعليم قبل الجامعي في مراحل عمرية مبكرة على هذا القدر من الوعي والإلمام بالمهارات التكنولوجية وأدوات التعلم الرقمي، موجها الشكر لجهود وزارة التربية والتعليم على نشر هذه الثقافة وتطبيقها ونستطيع أن نتخيل كم التحديات التي واجهتهم في البداية.

وأشار إلى أن الهدف من المسابقة هو رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل في مجال الفيزياء وهو ضمن خطة متكاملة تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية للنهوض بالعلوم الأساسية وخاصة الفيزياء والرياضيات ودعم النوابغ وهي المبادرة المعروفة إعلاميا باسم ساينس اب (Science Up).

ومن جانبها، أوضحت الدكتور جينا الفقي، مدير برنامج جامعة الطفل أن اللجنة القائمة على وضع مناهج مسابقة الفيزياء بطلاب جامعة الطفل التقت الطلاب عن بعد لمناقشتهم في مناهج المسابقة والرد على جميع أسئلتهم العلمية.

وأكدت أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات التي تنظمها اللجنة حتى موعد عقد الامتحان النهائي; لإتاحة الفرصة للطلبة للتواصل والمناقشة في المواد العلمية لمسابقة الفيزياء وتصفيتهم إلى 30 طالبا بناء على نتائج الامتحان، ثم ينتقل الطلاب للمرحلة الثانية أمام لجنة الفيزياء بجامعة الطفل من خلال امتحان شفوي ليتم اختيار الخمسة طلاب الأوائل في المسابقة الذين سيحصلوا على منحة السفر إلى روسيا.

جدير بالذكر أن برنامج جامعة الطفل تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد آليات الأكاديمية في هذا المجال، واستفاد من البرنامج حتى الآن ما يقرب من 16500 طالب في 39 جامعة حكومية وخاصة ومركزا بحثيا.



