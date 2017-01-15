دراسة : حمية البحر المتوسط قد تحمي من الصمم

أفادت دراسة طبية بأن اتباع حمية البحر المتوسط والتى تركز علي تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والإكثار من الخضراوات يجعل الإنسان أقل عرضة بنسبة 30% لفقد السمع, مؤكدة أن الأكل الصحى قد يمنع الأشخاص من الصمم فى سن الشيخوخة .



ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات والفاصوليا الخضراء المورقة والمأكولات البحرية والسمك كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن السمع مما يشير إلى أن اختيار نمط الحياة له فائدة صحية أخرى.

وقال الدكتور شارون كورهان المحقق الرئيسي إن الإعتقاد الشائع هو أن فقدان السمع جزء لا مفر منه من عملية الشيخوخة ومع ذلك يركز بحثنا على الأشياء التي يمكننا تغييرها في نظامنا الغذائي ونمط الحياة لمنع فقدان السمع أو تأخير تقدمه .

وأشار إلى أن الأطعمة غير الصحية والدسمة تسد الأوعية الدموية وتقلل من إمدادات الدم مما يؤدى إلى عدم كفاية تدفق الدم إلى الأذن الداخلية.



