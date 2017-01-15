دراسة حديثة:4 طفرات جينية مسؤولة عن استخدام اليد اليسرى

اكتشف العلماء أولى الصفات الجينية المرتبطة بالحامض النووي للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى ويقدرون بـ 10% فقط من سكان العالم .







وخلصت دراسة كبرى إلى أن أربع طفرات جينية غيرت من نمو الدماغ هي المسؤولة عن استخدام هؤلاء لليد اليسرى بدلاً من اليمنى.





وكشف علماء من جامعة أكسفورد البريطانية عن أن المناطق المسؤولة عن اللغة في أدمغة العُسر، تحظى خلاياها بقدرات تواصل وتناسق أعلى؛ ما يشير إلى تمتعهم بمهارات خطابية ولغوية أفضل من غيرهم.





هذا وتوصلت الدراسة إلى أن العُسْر أكثر عرضة للإصابة بمرض الفصام من غيرهم، ولكنهم أقل عرضة للإصابة بمرض الباركنسون.





وتجدر الإشارة إلى أن 10% فقط من سكان العالم من مستخدمي اليد اليسرى.



