فريق دولي يضع الجينوم الكامل لحبة البازلاء للمرة الأولى

نجح فريق علمي دولي بمشاركة باحثين من جامعة أستراليا الغربية في وضع التركيبة الجينية الكاملة (جينوم) لحبة البازلاء وذلك بعد 150 عامًا على دراسة العالم النمساوي جريجور مندل لها بالتفصيل، ووضعه قواعد الصفات المتوارثة التي تدرّس في المدارس الثانوية.

وقال ديفيد إدواردز وجاكلين باتلي، البروفسوران في العلوم البيولوجية في الجامعة، إن نتائج دراسة حبة "بازلاء الحقل" تشير إلى أنها تتمتع بتركيبة جينية أكثر تعقيدًا وأوسع كثيرًا من التركيبة الجينية لأنواع البقول الأخرى.

وقال إدواردز في الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر جينتكس" إن جينوم البازلاء يحتوي على 4.45 ألف مليون حرف (مقابل 3 آلاف مليون حرف لدى الإنسان)، وإن التوصل إلى مثل هذا النجاح لم يكن ليحدث لولا التقدم التقني الحديث.

من جهتها، قالت باتلي إن البحث استند إلى مبادئ دراسات العالم مندل الوراثية في القرن التاسع عشر. وأوضحت أن مندل "حلل الصفات المختلفة للبازلاء، وتوارث تلك الصفات مثل صفة التجعد فيها وأكد أن الصفات تُتوارث من جيل إلى آخر، وهو الأمر الذي وضع الأساس لنظرية دارون حول النشوء والارتقاء". وأضافت أنه "بعد 150 عامًا فإننا الآن سنبدأ في فهم الأسس المستندة إلى الحمض النووي (دي إن إيه) لعملية التوارث التي لاحظها العالم مندل".