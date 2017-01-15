الزراعة: بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بدء فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان فعاليات الحملة بدأت اليوم السبت فى كل محافظات مصر، لافتا الي انه تم توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات و المحاقن و الأرقام و شهادات التسجيل و الوقود و كافة المواد اللوجستية بناءا على تكليفات وزير الزراعة للهيئة لخدمة مربي الماشية في مصر، وتقديم الدعم لهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقام رئيس الهيئة بزيارة الي محافظة الشرقية، صباح اليوم شملت زيارة ميدانية لتفقد أعمال التحصين، فضلا عن متابعة اعمال الحملة، حيث توجه الى غرفة العمليات والتى بدأت أعمالها من الأحد الماضي برئاسة الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة و التى عملت على التاكد من توفير اللقاحات لكل ادارة و السرنجات و الأرقام و البطاقات و الزى الخاص بالعاملين، فضلا عن جهيز السيارات المشاركة فى الحملة، و توفير احتياجات السيارات من الوقود، والتنسيق بين الإدارات المختلفه.مخاطبة مجالس المدن المشاركة لتوفير الدعم اللوجستي.

واشار عبدالحكيم الى ان هناك 181 لجنة بدأت أعمال التحصين و التسجيل و الترقيم داخل المحافظة منها عدد 134 لجنه ثابته فى الوحدات المختلفه و الباقي لجان متحركة ، إضافة إلى لجان الإرشاد و التوعية المتحركة التى تجوب القرى والنجوع للتنبيه على بدء الحملة.

واوضح رئيس الهيئة الي ان الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اكد علي ضرورة قيام حملات للتوعية لكافة مربي الماشية، للمشاركة في الحملة وتحصين حيواناتهم، لافتا الي انه تم السيطرة على الحمى القلاعيه و الجلد العقدي هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي و ذلك بفضل التحصين، رغم انتشار المرضين فى دولتى الجوار الشرق و الغرب هذا العام.



