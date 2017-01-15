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"يوتيوب" تزيل فيديوهات وقنوات من منصتها تروج للكراهية

"يوتيوب" تزيل فيديوهات وقنوات من منصتها تروج للكراهية

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أعلنت شركة "يوتيوب" أنها أزالت أكثر من 100 ألف فيديو، وأغلقت 17 ألف قناة من منصتها خلال الفترة بين أبريل ويونيو من العام الجاري، وذلك لمخالفتها سياسة الشركة فيما يتعلق بخطاب الكراهية .

وقالت الشركة - في بيان لها ، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إنها " حذفت العديد من التعليقات خلال الفترة ذاتها نظرا لسياستها الجديدة حيال المحتوى الذي يروج للكراهية" .

وفيما يتعلق بمحتوى خطابات الكراهية، أكدت الشركة أن 30 ألف فيديو تقريبا تم حذفه خلال الشهر الماضي . يشار إلى أن يوتيوب لا تزال مطالبة بعمل الكثير في مجال مكافحة محتويات الكراهية على منصتها .


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