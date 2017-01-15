المجر تطور مدينة خالية من غاز الكربون بتكلفة تزيد عن مليار دولار

تخطط المجر لبناء مدينة خالية من الكربون في شمال غرب البلادحيث استثمرت شركة (فاكت) الألمانية مبلغ 1.1 مليار دولارلإنشاء أبنية المشروع والبنية التحتية.







وتبلغ مساحة المشروع 3.3 كيلومتر مربع, وسيوفر 5 آلاف وظيفة دائمة, وستزود المدينة بالطاقة بالإعتماد على الطاقة الشمسية والغاز الحيوي وسيشكل المشروع قاعدة أساسية لتحويل المناطق الأخرى في المنطقة من الاعتماد على الفحم إلى الطاقة النظيفة.





وكشفت شبكة (بلومبرج) الإخبارية الأمريكية - في سياق تقرير لها - عن احتواء المدينة على بيوت زجاجية مخصصة لزراعة النباتات لتزويد المدينة بالفاكهة والخضروات, بالإضافة إلى 1000 منزل ومدارس أطفال ومرافق تعليمية أخرى.





وأعرب إستفان ناجى وزير الزراعة المجري عن أمله في أن يصبح هذا المشروع أحد المعالم الزراعية في أوروبا, حيث أنه أكبر استثمار في أوروبا الوسطى اليوم وأكثرها تطورا منذ عقود متوقعا أن يشهد قطاع الزراعة نموا كبيرا باستخدام البيوت الزجاجية خلال العامين المقبلين, حيث يعد القطاع الزراعي أسرع القطاعات نموا في الاتحاد الأوروبي.