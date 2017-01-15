وكالة الطاقة الذرية تسهم في مواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في بنجلاديش





قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشورة إلى حكومة بنجلاديش بشأن الاستخدام المحتمل للتقنيات النووية لمحاربة الأمراض الوبائية.

وذكر بيان صادر عن الوكالة الدولية, اليوم الاثنين أن خبراء من الوكالة ومنظمة الصحة العالمية ساعدوا بنجلاديش في مواجهة تفشي مرض حمى الضنك في البلاد كما تم وضع خطة لاختبار تقنية نووية لقمع البعوض الذي ينشر المرض.

وأضاف البيان أنه بناء على طلب من الحكومة زار خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية مؤخرا العاصمة داكا والتقوا مسئولين من وزارات الصحة ورعاية الأسرة والعلوم والتكنولوجيا لمناقشة إمكانية استخدام تقنية الحشرات العقيمة وهو نوع من وسائل منع التكاثر بين الحشرات عن طريق استخدام الإشعاع لتعقيم ذكور الحشرات.

ولفت البيان إلى اتفاق الخبراء مع مسئولي بنجلاديش على خطة عمل مدتها أربع سنوات ووضع جدول زمني للمساعدة التقنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتدريب الموظفين ورفع مستوى المرافق الموجودة.

يذكر أن بنجلاديش والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 160 مليون نسمة تواجه حاليا أسوأ حالات تفشي حمى الضنك منذ أول وباء مسجل لها في عام 2000 وشهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا ارتفاعا في عدد الحالات المصابة بالمرض لأكثر من 38 ألف حالة منذ يناير 2019.



