وكالة الطاقة الذرية و"فاو" يتوصلان لعلاج لأفات زراعية فى افريقيا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار تنسيقها وتعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " فاو " في مجال مكافحة الأفات الزراعية خاصة مع قرب الاحتفال بالعام الدولي لصحة النبات في العام المقبل 2020.



وقال بيان للوكالة الدولية اليوم الخميس من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا - إنه تم التوصل إلى وسائل فعالة لمواجهة الحشائش الطفيلية المدمرة والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية وتدمرها, وسوف يستفيد منها المزارعون في إفريقيا قريبا .

وأضاف البيان أن الوسائل الجديدة تشمل حماية زراعات الذرة الرفيعة الجديدة من خطر الحشائش الطفيلية " ستريجا " والمعروفة أيضا باسم الأعشاب السحرية والتي تدمر المحاصيل في قارة أفريقيا وذلك عن طريق استخدام إشعاع " جاما " بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

ونقل البيان عن تشو ليانج مدير قسم التقنيات النووية في الأغذية والزراعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن هذا الإنجاز المهم ذا أهمية كبيرة خاصة ونحن نستعد للعام الدولي لصحة النبات 2020 مشيرا إلى أنه بالنسبة للمزارعين الأفارقة سيؤدي الإنجاز إلى تحسين سبل العيش للمجتمعات الريفية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

يذكر أن خسائر المحاصيل السنوية بسبب حشائش " ستريجا " فى إفريقيا تتجاوز 7 مليارات دولار أمريكي مما يؤثر على غذاء أكثر من 300 مليون شخص وأن ما يصل إلى 50 مليون هكتار من الأراضي المحصولية موبوءة بهذه الحشائش المدمرة .



