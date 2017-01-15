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اختفاء غامض لمحطة ألمانية علمية من قاع البحر

اختفاء غامض لمحطة ألمانية علمية من قاع البحر

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أعلن مركز هيلمهولتز الألماني لاكتشاف المحيطات "GEOMAR"، عن اختفاء محطة لجمع البيانات العلمية في بحر البلطيق.

وتوقفت المحطة عن إصدار الإشارات في 21 أغسطس، وتم إرسال الغواصين إليها لكشف السبب. لكنهم لم يجدوا من المحطة، سوى كبل بيانات ممزق

تجدر الإشارة إلى أن المرصد العلمي كان في منطقة محظورة قبالة الساحل الشمالي لألمانيا، حيث لا يسمح لعبور القوارب وسفن الصيد، لكن وزن المحطة لا يلغي افتراض أنه اختفى بسبب عاصفة قوية أو بسبب هجوم من حيوانات بحرية.

وقالت الشرطة، أن في الوقت الحالي التفسير الأكثر منطقية لاختفاء المحطة هو السرقة، ومع ذلك، فإن الشخص الذي يحتاج إلى استخدامها، وكيفية تم نقلها، لا تزال لغزا. وتواصل الشرطة الألمانية التحقيق في الحادث.

وفقا لبيانات مركز الأبحاث، تم تركيب المحطة في عام 2016 وكانت تقع على عمق 22 مترًا. وتقدر تكلفتها بحوالي 300 ألف يورو.


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