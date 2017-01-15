الصحة العالمية:نقص لوازم الوقاية من كورونا يعقد احتواء تفشيه في إيران

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس أن فيروس كورونا المستجد، بات متفشيًا بشكل كبير في إيران، محذرة من قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية في البلاد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطواريء الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، إن "نقص لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية يعقد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد.. الوضع لم يعد سهلا، والحد من تفشيه في البلاد، صعب، لكنه ليس مستحيلًا".

وكشف عن قلق الأطباء والممرضين في المستشفيات الإيراني من انعدام الكميات اللازمة من التجهيزات، والإمدادات، وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس ، والأكسجين".

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات والوفيات وإن بدت أمرًا سيئًا للغاية، إلا أنها تعكس مقاربة أكثر حزمًا في مجالي المراقبة والكشف، موضحًا أن "الأمور تبدو دائمًا وكأنها تتجه للأسوأ قبل أن تتحسن".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس تسجيل 15حالة وفاة إضافية و586 إصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الوطنية الإجمالية إلى 92 حالة وفاة و2922 إصابة. وتحتل إيران المرتبة الرابعة، بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، في ترتيب الدول الأكثر إصابة بالفيروس.