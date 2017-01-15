دراسة:فيتامين د يقضي على الخلايا السرطانية المقاومة للعلاج الكيميائية

كشفت دراسة جديدة عن قدرة فيتامين د فى التغلب على مشكلة الأورام السرطانية المقاومة للأدوية المضادة ، وهى إحدى المشكلات الرئيسية التى تسبب الفشل فى حالات العلاج الكيميائى .

وأوضح باحثون من جامعة ساوث داكوتا في بروكينجز أن الكالسيتريول والكالسيوتريول ، وهما شكلان نشطان من فيتامين (د) يمكن أن يعيقا آلية تطوير الخلايا السرطانية لتصبح مقاومة للأدوية، وهذه الآلية عبارة عن بروتين نقل المخدرات يسمى البروتين المرتبط بمقاومة الأدوية المتعددة 1 (MRP1)، يوجد البروتين في جدار الخلية ويدفع مضخة تخرج أدوية السرطان من الخلية، وأظهر الباحثون أن الكالسيتريول وكالسيبوتريول يمكنهما اصطياد الخلايا السرطانية التي تحتوى على الكثير من MRP1 لتقوم بتدميرها.

وأوضح دكتور سرتاج حسين عرام مقدم الورقة البحثية الرئيسى الأستاذ المساعد في الكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة ولاية ساوث داكوتا أن العديد من الدراسات الوبائية وقبل السريرية تظهر التأثير الإيجابي لفيتامين (د) في الحد من خطر الإصابة بالسرطان وتطوره ، لكننا أول من اكتشف تفاعله مع بروتين نقل العقاقير وقدرته على قتل خلايا السرطان المقاومة للأدوية بشكل انتقائي.

وأفاد أحد الباحثين العاملين فى الدراسة بأن كلا من الكالسيتريول و الكالسيبوتريول لا يمكن أن يقتلا خلايا سرطانية غير متطورة ،فهما يعملان على الخلايا التى قامت بالتطوير بعد التعرض للعلاج الكيميائى ، فمبجرد تطورها بعد العلاج تصبح فريسة سهلة لهما.

والخلايا السرطانية التي تصنع مقاومة لعقاقير العلاج الكيميائي غالبًا ما تزيد من إفراز البروتينات الناقلة أو تزيد إنتاجها وهذه الوفرة هي السبب الرئيسي للمقاومة الكيميائية، وربطت الدراسات بين الإفراط في التعبير عن MRP1 ومقاومة الأدوية المتعددة في سرطانات الثدي والرئة والبروستاتا .

وبينت الدراسة أن حوالي 90 ٪ من فشل العلاج الكيميائي يرجع إلى مقاومة الأدوية المكتسبة، حيث أصبحت الخلايا المقاومة للأدوية المتعددة مقاومة للأدوية التي تختلف ، ليس فقط في التركيب ، ولكن أيضًا في طريقة عملها ، وكان السبب الرئيسي لمثل هذه المقاومة هو مضخات التدفق ، التي تفرز الكثير من الدواء بحيث يكون المستوى المتبقي في الخلية منخفضًا للغاية.

و أوضح ايرام أنه اختبر هو وزملاؤه ثمانية مركبات حددتها الدراسات السابقة باعتبارها قادرة على التفاعل مع MRP1 ومن بين المركبات الثمانية وجدوا أن "المستقلب النشط لفيتامين D3 ، الكالسيتريول ، والكالسيوتريول التناظري" يحجب وظيفة نقل MRP1 وأيضًا يقتل الخلايا التي تسببت في زيادة البروتين الناقل.

ويقول إيرام إن النتائج التي توصلوا إليها لها آثار في علاج العديد من الأمراض الأخرى، فلا يقلل MRP1 من فعالية الأدوية السرطانية فحسب ، بل يمكن أن يضعف أيضًا تأثير المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والالتهاب والاكتئاب والعقاقير التي تعالج فيروس نقص المناعة البشرية.

وبالإضافة إلى ذلك MRP1 هو نوع واحد فقط من البروتين الناقل، فهو ينتمي إلى عائلة كبيرة - تسمى ناقلات ABC - تنقل المواد من وإلى جميع أنواع الخلايا ، ليس فقط في الحيوانات ، ولكن أيضًا في النباتات، فهناك المزيد من البروتينات المنقولة من ABC في النباتات ، وهذا يعني أن النتائج يمكن أن يكون لها أيضًا آثار واسعة النطاق في الأغذية والزراعة.

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