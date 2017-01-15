النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

قالت دراسة علمية حديثة إن النباتيين قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة بآكلي اللحوم، لكنهم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وأجرى الدراسة، التي نقلتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، حللوا بين عامي 1993 و2001 بيانات 48000 شخص لم يكن لديهم أي تاريخ مع أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وقسم الباحثون المشاركين إلى 3 مجموعات، المجموعة الأولى تضم آكلي اللحوم، وعددهم 24.428 شخصًا، والمجموعة الثانية تضم النباتيين، وعددهم 16.254 شخصًا، أما المجموعة الأخيرة فتضم الأشخاص الذين يأكلون الأسماك والمأكولات البحرية فقط، وعددهم 7.506 أشخاص.

وتمت متابعة صحة المشاركين من خلال السجلات الطبية حتى مارس (آذار) 2016، وخلال هذه الفترة أصيب نحو 2820 شخصًا منهم بأمراض القلب التاجية و1072 شخصًا بالسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أن آكلي اللحوم يرتفع لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بآكلي الأسماك والنباتيين، في حين أن النباتيين كانوا أكثر عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بآكلي اللحوم.

وقالت تريسي باركر، اختصاصية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: "توفر هذه الدراسة أدلة إضافية على أن تناول المزيد من الأطعمة النباتية يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، فقد وجدت أن النباتيين معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أكثر من الذين يتناولون اللحوم، ربما بسبب نقص بعض العناصر الغذائية، كبعض الدهون والفيتامينات التي تقي من الإصابة بالسكتة الدماغية".

وأضافت: "في حين أن هذا اكتشاف مثير للاهتمام، فإن هذه الدراسة قائمة على الملاحظة ولا توفر لنا أدلة كافية، لذا ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال".