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الخميس 4 يوليو غرة ذو القعدة لعام 1440هـ

الخميس 4 يوليو غرة ذو القعدة لعام 1440هـ

تاريخ النشر

أكد المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية إن هلال شهر ذو القعدة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 2/7/2019م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

∙ وفي يوم الرؤية يوم الأربعـــاء 29 من شــــوال 1440هـ  الموافق 3/7/2019م يبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة بعدغروب  شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (46 - 47 دقيقة). ويبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (35 - 56 دقيقة). 
• وبذلك تكون غــرة شهـــر ذو القعــــدة 1440هـ  فلكيـــاً يوم الخميــــس 4/7/2019م.


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