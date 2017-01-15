الخميس 4 يوليو غرة ذو القعدة لعام 1440هـ

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أكد المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية إن هلال شهر ذو القعدة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 2/7/2019م (اليوم السابق ليوم الرؤية).
∙ وفي يوم الرؤية يوم الأربعـــاء 29 من شــــوال 1440هـ الموافق 3/7/2019م يبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة بعدغروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (46 - 47 دقيقة). ويبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (35 - 56 دقيقة).
• وبذلك تكون غــرة شهـــر ذو القعــــدة 1440هـ فلكيـــاً يوم الخميــــس 4/7/2019م.
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