تكريم الفريق المصري الحاصل على المركز الثاني بمسابقة "هواوي" العالمية

كرمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الاثنين، فريق من طلاب كليات الهندسة من الجامعات المصرية الحاصلين على المركز الثاني في مسابقة هواوي العالمية لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات "Huawei ICT competition"،

أقيمت المسابقة في الصين خلال الفترة من 26 حتى 27 مايو ، بمشاركة 49 فريقا وصلوا للمرحلة النهائية من 1600 جامعة على مستوى العالم، بحضور د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، وذلك بمقر الوزارة.



وأكدت الوزارة أهمية نشر الوعى بالثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأهمية مشاركة طلاب الجامعات المصرية فى المسابقات العالمية التى تهدف إلى تدريب الطلاب على التكنولوجيات الحديثة وإطلاعهم على التكنولوجيا العالمية، وتشجيع الطلاب وبث روح التنافس بينهم وإظهار مواهبهم بما يدعم المجتمع المصري بالكفاءات التي تلبي احتياجات السوق المحلي ويخدم أهداف التنمية المستدامة..



جدير بالذكر أن شركة هواوي قد أطلقت مسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط عام 2017، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية والكليات والجامعات في المنطقة.





