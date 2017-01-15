الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تقتل 3 ملايين أمريكي سنويًا

يموت نحو 3 ملايين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية سنويًا نتيجة إصابتهم بالميكروبات المضادة للمضادات الحيوية التي تشمل البكتيريا الفائقة والفطريات الفائقة، أي بمعدل 35 ألف مصاب يوميًا، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن "مراكز مراقبة الأمراض واتقائها"، من مقرها بمدينة أتلانتا.

وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز في تصريحات صحافية يوم الأربعاء أن "منجزات الطب الحديث المتوفرة لنا اليوم قد تندثر غدًا، إن لم نقم بإبطاء تطور عملية مقاومة المضادات الحيوية لدى الميكروبات".

وهذا هو التقرير الأول الذي تصدره المراكز حول العدوى الفائقة المقاومة للمضادات الحيوية منذ 6 أعوام، الذي أعاد النظر في محتويات التقرير السابق لها عام 2013 استنادًا إلى بيانات جديدة وردت من 700 مستشفى.

وأشار مايكل كريج المستشار الأقدم في قسم الميكروبات الفائقة في المراكز، إلى حدوث انخفاض بنسبة 18 في المائة في عدد الإصابات السنوية القاتلة مقارنة بأعدادها، التي أعيد تقييمها، لعام 2013. الأمر الذي يعني تحسنًا في إجراءات درء الإصابة بالميكروبات الفائقة داخل المستشفيات.

ويضيف التقرير الجديد نوعين جديدين من الأجسام الحية إلى قائمة البكتيريا والفطريات المقاومة للمضادات الحيوية التي تعتبرها المراكز تهديدًا صحيًا لعموم الجمهور. وهما الفطر المسمى "داء البقع البيضاء" أو فطر "الكانديدا أوريس"، وبكتيريا "أسينيتوبكتر" (أو "الراكدة") التي تنتشر في منشآت الرعاية الصحية وتسبب ذات الرئة والتهاب المجاري البولية. وكلاهما مضادان لعقار "كاربابينيم". وينضم هذان الميكروبان إلى 3 أنواع من الميكروبات المقاومة لهذا المضاد الحيوي.