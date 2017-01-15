باحثون يسلطون الضوء على فوائد اتباع نظام غذائي منخفض الدهون

قدم مجموعة من الباحثين في دراسة حديثة فوائد طويلة الأجل لاستهلاك نظام غذائي قليل الدسم.



ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون متناسب مع زيادة حصص الفاكهة والخضروات والحبوب قد يقلل من الوفاة عقب الإصابة بسرطان الثدي, ويبطئ تقدم مرض السكري ويمنع أمراض القلب التاجية.

وقال الدكتور جارنت أندرسون مدير قسم علوم الصحة العامة في جامعة "فريد هاتش", في الولايات المتحدة "على الرغم من وجود العديد من الوجبات الغذائية التي توفر فوائد قصيرة الأجل مثل فقدان الوزن, فإن هذه الدراسة تؤكد علميا الآثار الصحية الطويلة الأجل لضعف - حمية الدهون".

وقام الباحثون بدمج ما يقرب من 49000 امرأة بعد انقطاع الطمث في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاختبار ما إذا كان النمط الغذائي قليل الدسم سيقلل من خطر سرطان الثدي والقولون والمستقيم وأمراض القلب التاجية .



