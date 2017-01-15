تليسكوب صينى عملاق يلتقط إشارات غريبة من نجم عميق

اكتشف علماء فلك صينيون انفجارات راديو سريعة متكررة "إف آر بى" من نجم عميق (إشارات غريبة يعتقد بأنها من مصدر على بعد ثلاثة مليار سنة ضوئية عن الأرض) وذلك عن طريق تليسكوب "فاست" الصينى الذى يعد أكبر وأكثر تليسكوب حساسية فى العالم.



وقال باحثون فى المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم إن علماء الفلك تمكنوا من تعقب الإشارات بواسطة تليسكوب فاست ذى القبة الدائرية بقطر 500 متر، ويعملون على فحص ومعالجة الإشارات المذكورة بعناية.

وأوضح الباحثون أن انفجارات "إف آر بى" هى انفجارات براقة فى الكون، وتسمى بـ "سريعة"، نظرا لشدة قصر ومضاتها التى تستغرق عدة أجزاء من الثانية فقط، إلا أنه لا يوجد تفسير منطقى لمصدرها حتى الآن.مشيرين إلى أن تعقب الانفجارات المتكررة قد يساعد فى إلقاء الضوء على المصدر والآليات الفيزيائية لإشارات " إف آر بى".



