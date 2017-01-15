شركة سيارات صينية تقتحم عالم صناعة الأقمار الصناعية

أعلنت مجموعة "جيلي القابضة" أنها بدأت في بناء مركز ذكي لإنتاج واختبار الأقمار الصناعية، ما يجعلها أول شركة تصنيع سيارات خاصة تنضم إلى إنتاج الأقمار الصناعية في الصين.



وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة جيلي القابضة "لي شو فو" - في تصريح اليوم - إن دخول جيلي إلى مجال الأقمار الصناعية هو جزء من تحولها إلى مجموعة عالمية لتكنولوجيا التنقل.

وبدأت شركة جيلي للتكنولوجيا التابعة لمجموعة جيلي في بناء المنشأة الجديدة في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، حيث تشمل المنشأة مركز تصنيع لتركيب الأقمار الصناعية ومركز اختبار ومركز بحث وتطوير، إضافة إلى مركز للحوسبة السحابية، وستكون المنشأة قادرة على تطوير وإنتاج مجموعة متنوعة من نماذج الأقمار الصناعية المختلفة.

ومن المقرر بنهاية العام الجاري أن تبدأ شركة جيسبيس، وهي شركة تشغلها جيلي لتطوير وإطلاق وتشغيل الأقمار الصناعية على المدار المنخفض، في إطلاق شبكتها الفضائية التجارية على المدار المنخفض، والتي ستسهل التنقل بدقة عالية للسيارات ذاتية القيادة.



