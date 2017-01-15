اكتشاف دودة بعيون في كلا من راسها وموخرتها

عثر مجموعة من العلماء علي فصيلة جديدة من الدود ذو اعين في كلا من راسها ومؤخرتها خلال دراسة استقصائية لسواحل اسكتلندا.







ويبلغ طول الدودة 4 مم فقط (0.2 بوصة)، وقد تم العثور عليها في جزء لم يتم استكشافه من قبل في قاع البحر بالمنطقة المحمية البحرية في غرب شتلاند.





وقد أعطيت الدودة الاسم العلمي امفارتي اوكيوليكيراتا .





هذا وقد تم الاحتفاظ بها ضمن مجموعات المتاحف الوطنية في اسكتلندا في إدنبرة.





وقد اوضحت جيسيكا تيلور، من لجنة الحفاظ على الطبيعة المشتركة، "إن حقيقة وجودها في أعماق ضحلة نسبياً ، قريبة نسبيًا من الخط الساحلي الاسكتلندي، تظهر انه ما زال هناك الكثير لفهم المخلوقات التي تعيش في مياهنا".





واضافت "أنا متحمسة لاستطلاعات اللجنة المستقبلية وما يمكن أن تكشفه، ومن الرائع أن عينات من الأنواع الجديدة تم الحصول عليها من قبل المتاحف الوطنية في اسكتلندا ومتاحة للدراسات المستقبلية."







