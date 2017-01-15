ألمانيا تجنى 7.3 مليار دولار نظير بيع شبكة الجيل الخامس 5G

قالت الوكالة الفدرالية للشبكات إن ألمانيا تمكنت من جمع 6.5 مليار يورو "7.3 مليار دولار" من بيع ترددات شبكة الجيل الخامس في مزاد استمر 3 أشهر وشاركت فيه شركات الاتصالات في البلاد، حيث فاقت نتيجة المبيعات التي أعلنتها الوكالة التوقعات السابقة التي كانت تراوح بين 3 و5 مليارات يورو.







وأضافت الوكالة الفجرالية أن العائدات ستذهب للعمل على إغلاق الفجوة الرقمية في البلاد، إذا أن الشبكات اللاسلكية في ألمانيا تحتل المركز الـ 46 في العالم بالنسبة الى سرعة التنزيل.





واشترت شركات الاتصالات الثلاث الكبرى "دوتشيه تليكوم، وفودافون ، وتليفونيكا" إضافة إلى "دريليش" المتخصصة بخدمات الإنترنت 41 ترددا معروضا للبيع، واستحوذت "دوتشيه تليكوم" على حصة الأسد من المزاد .





وتعد شبكات الجيل الخامس هي أحدث تكنولوجيا فائقة السرعة في عالم الاتصالات، وتعد بتغيير جذري في عملية نقل البيانات، مما يجعل ممكنا توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والسيارات الذاتية القيادة وعمليات التشخيص الطبي والعلاج عن بعد وستطلب برلين من الشركات الرابحة في المزاد تقديم الخدمة الى 98% من المواطنين الألمان، وكذلك توفيرها على الطرق السريعة وخطوط سكك الحديد.



