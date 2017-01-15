علماء يبتكرون مكنسة بصرية صغيرة لتنظيف البيئة

ابتكر علماء جامعة تومسك الروسية للعلوم التقنية مكنسة بصرية متناهية الصغر لتنظيف الوسط المحيط والغرف من الدقائق الضارة.



تفيد مجلة Scientific Reports، بأن هذا الابتكار سيساعد على إنشاء غرف نظيفة تماما، بعد إزالة دقائق النانو المضرة بالصحة منها. وقد تم التوصل إلى هذا الابتكار بعد التمكن من التحكم بحركة هذه الدقائق.

ويقول البروفيسور أوليغ مينين، المشرف على هذا المشروع، "فكرة إنشاء المكنسة البصرية المتناهية الصغر بسيطة جدا تستخدم فيها جسيمات مجهرية عازلة للكهربا، في نموذجنا مكعبة الشكل ذات مؤشر انكسار بالنسبة للوسط المحيط نحو 2. في هذه الحالة عند سقوط الشعاع على الجسيم سيتم تحديد موقعه".

ووفقا للبروفيسور إذا صنعنا في الجسيم المجهري ثقبا صغيرا فإنه تحت تأثير القوى البصرية ستنجذب اليه الدقائق النانوية.

بما أن مقاس الدقائق المجهرية يتراوح بين 1-0.1 طول موجة الشعاع الساقط عليها، سيسمح بإنشاء منظومة متناهية الصغر على رقاقة لتنظيف الوسط.



