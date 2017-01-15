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دراسة: فنجان قهوة يحرق الدهون أفضل من كوب مياه

دراسة: فنجان قهوة يحرق الدهون أفضل من كوب مياه

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أثارت دراسة التي أجرتها إحدى الجامعات البريطانية أن فنجان من القهوة يحرق نوع معين من الدهون في الجسم لا يستطيع حرقها كوب من المياه، رغم التأكيد بأن المياه تتسبب في حرق نوع آخر من الدهون .

وقالت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية إن القهوة تحرق نوعاً معيناً من الدهون تسمى "الدهون البنية" ، وهى الدهون التي تتراكم في العنق والكتف والظهر .

وأشارت الدراسة التي أجريت على 40 شخصًا منهم 20 قاموا بشرب كوب من المياه و الـ 20 الآخرين فنجان من القهوة إلى أن الجزء الأول ساهمت القهوة في حرق الدهون البنية في الجسم ، أما الجزء الثاني فلم تتأثر الدهون بأي شيء.

يذكر أن الدراسة ما زالت تحت التجريب لاكتشاف كل ما هو جديد، ولكن معظم التجارب أثبتت نجاحها .


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