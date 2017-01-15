اكتشاف عظام أقدم الديناصورات بالصدفة في كولورادو

قال علماء حفريات أن العظام المتحجرة التي اكتشفت بموقع بناء في ضواحي مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، تعود إلى ديناصور من فصيلة ترايسيراتوبس التي يرجع عمرها إلى ملايين السنين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اكتشف عمال بناء مجموعة من العظام، ويعتقد أن يعود تاريخها إلى 68 مليون سنة مضت، قبل عدة أسابيع.

فيما تم إحضار خبراء من متحف دنفر للطبيعة والعلوم لدراسة عظام الديناصورات.

كما يستخدم طاقم البناء معدات ثقيلة لحفر خندق عميق بحثًا عن أحافير ديناصور، أخرى بجوار المنطقة التي عثر عليها في عظام ترايسيراتوبس.



