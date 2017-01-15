بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة المنصورة

تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول ، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية العلوم جامعة المنصورة، وذلك بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين المعاهد البحثية بالدولة ومؤسسات القطاع الأكاديمي.

قام بتوقيع البروتوكول د. ياسر مصطفى مدير المعهد، ود. عادل جنيدي عميد الكلية، بحضور د. أسامة العيان وكيل الكلية للدراسات العليا، والمدير التنفيذي لبرنامج البتروكيماويات بالكلية.



واعلن أن البروتوكول يشمل عدة محاور مختلفة أهمها إجراء التجارب العملية المقررة بالمنهج لطلاب المستويات المختلفة لبرنامج البتروكيماويات، تحت إشراف مشترك من الجامعة والمعهد.



وأشار د. مصطفى إلى أن البروتوكول تضمن إجراء التدريب الصيفي الخاص بالمستوي الثالث لبرنامج البتروكيماويات لربط المنهج النظري بالعملي، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الطرفين لطلاب المستويات المختلفة ببرنامج البتروكيماويات، لاكتساب الخبرة وزيادة الوعي والمعرفة؛ للمنافسة في سوق العمل.

ولفت إلى أنه سيتم التعاون في الإشراف على رسائل طلاب الدراسات العليا ( دبلوم – ماجيستير – دكتوراه) وكذلك السماح للطلاب بإجراء بعض التجارب العملية بمعامل المعهد.

ومن جانبه، أعرب "الجنيدي" عن تطلعه لرؤية نتائج هذا البروتوكول لاسيما وأنه سيعمل على مشروعات بحثية مشتركة بين الباحثين من جامعة المنصورة ممثلا في كلية العلوم، وخبراء من المعهد من خلال خطط بحثية متكاملة لخدمة المجتمع المدني، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية الموارد البشرية الفنية المدربة المؤهلة لاستيعاب تكنولوجيا الصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط.



