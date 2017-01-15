"كيمت" تمنح جوائز بطرس غالي للباحثين المتميزين

أقامت مؤسسة (كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة) مؤتمرها السنوي الأول، الذي يوافق ذكرى ميلاد الدبلوماسي المصري البارز الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عام 1922.







كما قامت المؤسسة بتوزيع جوائز بطرس غالي السنوية التشجيعية للمتميزين من طلاب العلم والباحثين والشخصيات المؤثرة، في تقليد تسعى المؤسسة ليكون ضمن فعالياتها في المؤتمر السنوي كل عام.





وأعلنت المؤسسة قائمة الفائزين بجوائز بطرس غالي السنوية في دورتها الأولى، حيث فاز بجائزة التفوق الجامعي في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية كل من الطالبة يمنى صلاح الدين عبد الهادي والطالب محمد أشرف عبد الوهاب وحصل كل منهما على 60 ألف جنيه لحصولهما على أعلى درجات بالكلية وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.





كما فاز بجائزة التفوق الجامعي في مجال الدراسات القانونية بكلية الحقوق القاهرة الطالبة إسراء جمال عباس وأيمن السيد وحصل كل منهما على 60 ألف جنيه لحصولها على أعلى الدرجات وتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.





وقدمت المؤسسة الجائزة الثالثة بقيمة 100 ألف جنيه لأفضل بحث علمي في القانون الدولي العام والتنظيم الدولي، و75 ألف لثاني أفضل بحث علمي مع طباعة البحثين، وفاز بالمركز الأول والثاني باحثان لأفضل رسالتي دكتوراه أحدهما بكلية الحقوق بجامعة القاهرة والفائزة الثانية من كلية الحقوق بالإسكندرية، فيما تم حجب الجائزة الرابعة هذا العام والخاصة بالدراسات الأفريقية على ان تقدم في العام القادم.





كما منحت المؤسسة جائزة خاصة للمحامية إسراء عماد احمد حسن، وهي أول محامية من ذوي القدرات الخاصة والحاصلة على ماجستير في القانون الدولي بجامعة عين شمس.





كما تم منح جائزة خاصة للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق ببلاده والمبعوث الخاص للجامعة العربية والأمم المتحدة بسوريا السابق، وتسلمتها زوجته، فيما وجه الدبلوماسي رسالة مصورة عبر فيها عن شكره وامتنانه للتكريم، وسعادته بصداقة الراحل الدكتور بطرس غالي.





ومنحت المؤسسة الجائزة السابعة وهي جائزة الإسهام العلمي المتميز في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان وحفظ السلام وقيمتها 10 آلاف دولار للدكتور فؤاد عبد المنعم الرياض باعتباره أحد كبار المفكرين والباحثين الذين أثروا المكتبة العالمية الإقليمية والدولية في هذا الشأن بمؤلفاتهم.



