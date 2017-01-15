اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

وكالة الطاقة الذرية : فرنسا فى مقدمة الدول إنتاجا للطاقة النووية

وكالة الطاقة الذرية : فرنسا فى مقدمة الدول إنتاجا للطاقة النووية

تاريخ النشر


أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فرنسا احتلت المركز الاول فى انتاج الطاقة النووية مشيرا الى وجود 58 مفاعلا للطاقة النووية فى البلاد تنتج ما يقرب من 72% من احتياجات توليد الكهرباء في فرنسا .

وقال بيان للوكالة الدولية اليوم الاربعاء من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا أن أسطول فرنسا النووي مسؤول أيضا عن إنتاج كمية كبيرة من الوقود المستهلك والنفايات المشعة.

وأشار البيان الى تأكيد خبراء فرنسيين أن السياسة الوطنية للتعامل مع الوقود المستهلك في فرنسا تتسم بالقوة بالإضافة إلى وجود التشريعات الصارمة والعمل تحت مظلة هيئة تنظيمية قوية مما يؤدي إلى توفير إمدادات فعالة وآمنة وخفض عبء النفايات المشعة.

واعتبر البيان أن إعادة تدوير الوقود المستهلك تعد عنصرا رئيسيا في استراتيجية القطاع النووي الفرنسي و الذي يتمتع بأكثر من 30 عاما من الخبرة الصناعية.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content