مركز وعي للأطباء العرب يحتفل باليوم العالمي للسكر بتدشين حملات توعوية

يحتفل المركز العربي للتوعية الصحية "وعى" التابع لاتحاد الأطباء العرب باليوم العالمي للسكري من خلال اقامة حملات توعوية الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى وأخرى ميدانية تثقيفية بالأماكن العامة والمستشفيات للتوعية بخطورة المرض وكيفية الوقاية منه وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.



ويعتبر اليوم العالمي للسكري هو يوم عالمي للتوعية من مخاطر داء السكري ويحتفل به في 14 نوفمبر من كل عام وشهد عام 1991م بداية أول احتفال لليوم العالمي للسكري وتم تحديد ذلك التاريخ من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياء لذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنج الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922, وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة .

كما أكد الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أن الحملات التوعوية التى ينفذها مركز "وعى" برئاسة الدكتورة أميمة كامل تقوم بدور فى غاية الأهمية حيث أن المركز لا يكتفى فقط بنشر التوعية بل يقوم بتدريب المتطوعين الذين يحملون راية التوعية ويعملون على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتنفيذ الفعلى لقاعدة "الوقاية خير من العلاج" وهو أمر في غاية الأهمية لما له من أثر إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع, وعلى الدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.



