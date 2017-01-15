" البحث العلمي" تطلق برنامج لتحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعي

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إطلاق برنامج" طبق براءتك" بهدف تحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعي لدعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوي التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية.







ويتم ذلك عن طريق انتقاء الاختراعات المصرية الحاصلة على براءات اختراع والاختراعات ودعمها مادياً وتقنياً للحصول علي منتج مبتكر "صنع في مصر" في الأسواق





جاء ذلك خلال مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رقم 174، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الأكاديمية.





وخلال الاجتماع أوضح الوزير أنه على مدى أعوام طويلة لم يتم اتخاذ الخطوات الجادة لاستغلال البراءات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصري لإنتاج منتج يسوق محلياً وخارجياً على الرغم من أن بعض هذه البراءات تختص بإنتاج منتجات حيوية جديدة وقابلة للتنفيذ ويحتاجها السوق المحلي بل أن بعضها قابل للتسويق عالميا.





واكد أهمية استغلال الموارد المتاحة بمكاتب التكنولوجيا والصناعة ومكتب براءة الاختراع المصري وتحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية تسمح بتكوين الثروات وتساعد على بناء مستقبل أفضل.

فتتاح المنتدي العربي الأمريكي لمتصدرى العلوم والهندسة والطب في القاهرة







