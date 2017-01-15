دراسة تنصح بشرب عصير البرتقال لتقليل السمنة

كشفت دراسة حديثة عن أن شرب كوبين ونصف من عصير البرتقال الغني بمركب نوبيلتين قد يؤدي إلى خفض السمنة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.

وقال الدكتور موراى هوف, الأستاذ فى جامعة "ويسترن" في كندا, إن الدراسة أظهرت أن استخدام مركب نوبيلتين مع الفئران التي لديها جميع الأعراض السلبية للسمنة, أظهر نتائج جيدة وأسهم في تقليل السمنة, وعلاج تصلب الشرايين.

وأظهر الفريق البحثي أن الفئران, التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون وعالية الكوليسترول في الدم وتم إعطاؤه أيضا مركب النوبيلتين كانت أصغر حجما بشكل ملحوظ, كما قللت من مستويات مقاومة الأنسولين ودهون الدم مقارنة بالفئران التي تم إطعامها بنظام غذائي غني بالدهون وعالي الكوليسترول وحده.

