وكالة الطاقة الذرية تؤكد الالتزام بتعزيز البنى التحتية للسلامة النووية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة التزام دول العالم بتعزيز فاعلية البنية التحتية التنظيمية للسلامة النووية والإشعاعية وذلك بناءk على معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والممارسات الجيدة الدولية مع الاعتراف بمسئولية كل بلد عن ضمان السلامة النووية والإشعاعية.







وقالت الوكالة - في بيان بمناسبة انتهاء فريق خبراء من التفتيش النووي في أرمينيا - إن البلاد أحرزت تقدماk في تعزيز إطارها التنظيمي للسلامة النووية والإشعاعية لكنها ما زالت تواجه تحديات بما في ذلك نقص عدد الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة في الهيئة التنظيمية.





وأوضح البيان أن فريقا من خبراء الوكالة أنهى مهمة تفتيشية لمراجعة تنفيذ أرمينيا للتوصيات والاقتراحات المتعلقة بالأمان النووي, مشيرا إلى أن مهمة المتابعة تمت بناء على طلب من حكومة أرمينيا.





وأشار إلى أن محطة الطاقة النووية الأرمينية توفر 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء, لافتا إلى أن أرمينيا اتخذت منذ عام 2015 خطوات متقدمة أساسية من خلال اعتماد استراتيجية لإدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة.



