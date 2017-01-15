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لماذا حظرت مدينة سان فرانسيسكو بيع السجائر الإلكترونية؟

لماذا حظرت مدينة سان فرانسيسكو بيع السجائر الإلكترونية؟

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حظرت سان فرانسيسكو بيع السجائر الإلكترونية حتى تتضح آثارها الصحية، وبذلك تصبح أول مدينة أمريكية تتخذ مثل هذا القرار.

وصوت المسؤولون يوم الثلاثاء لصالح الحظر الذي يمنع المتاجر من بيع السجائر الإلكترونية ويجعل بيعها عبر الإنترنت وإيصالها إلى أي عنوان في المدينة أمرا غير قانوني.

وتعتبر ولاية كاليفورنيا المقر الرئيسي لشركة "جوول لاب"، أشهر منتج للسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في تصريح لها إن هذه الخطوة ستدفع المدخنين للعودة إلى تدخين السجائر العادية كما "ستسهم في خلق سوقًا سوداء كبيرة لها".

ولا يزال أمام رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، لندن بريد، عشرة أيام للتوقيع على التشريع، لكنها أشارت إلى أنها ستوقع عليه.


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