تناول هذه الكمية من الملح يوميا يعزز الصحة

صرحت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أن الأطباء الكنديون تحدوا أسطورة أضرار الملح.

وقال الأستاذ سالم يوسف من جامعة ماكماستر الكندية، إنه يمكن تناول ما يصل إلى 6 جرام من الملح يوميًا دون الإضرار بالصحة، بحسب الجمعية.

وجاء في التقرير، "نتائج بحثنا لا تثبت الرأي السلبي المتداول بشكل واسع بشأن الملح (كلوريد الصوديوم) الذي ينص، أنه حتى كمية صغيرة من الملح ضارة".

وأضاف يوسف أن هذه النتائج تتفق مع معظم الدراسات الرئيسية في هذا المجال.

في نفس السياق، كان مجموعة من العلماء قد توصلوا إلى استنتاج في 11 سبتمبر الماضي، بأن تناول 5 جرامات من الملح يوميا لا يضر الصحة، في الوقت نفسه، فإن نقص الملح، على العكس من ذلك، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.



