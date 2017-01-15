رئيس جامعة القاهرة يُهنئ أساتذتها وخريجيها الفائزين بجوائز الدولة

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التفوق، التقديرية، التشجيعية) لعام 2018 التي تمنحها وزارة الثقافة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، والتي تم الإعلان عنها.

وقد فاز بجائزة الدولة "النيل للمبدعين المصريين" في مجال الآداب، الدكتور جابر عصفور الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور مفيد شهاب الأستاذ بكلية الحقوق في مجال العلوم الاجتماعية.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية، الدكتور عبد الحليم إبراهيم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة في مجال الفنون، وكلًا من الدكتور سعيد توفيق الأستاذ بكلية الآداب، والدكتورة سميحة القليوبي الأستاذ بكلية الحقوق في مجال العلوم الاجتماعية.

كما فاز بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية، الدكتورة هويدا سيد الأستاذ بكلية الإعلام ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

ووجه الدكتور محمد الخشت، التهنئة لخريجي جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018 التي تمنحها وزارة الثقافة، وفاز بجائزة الدولة التقديرية في الآداب، كلًا من الدكتور محمد عبد المطلب "خريج كلية دار العلوم"، والكاتب أبو العلا السلاموني "خريج كلية الآداب".

وفاز بجائزة الدولة التشجيعية (فرع ديوان شعر فصيح)، عبد الرحمن مقلد من خريجي كلية دار العلوم، ورابحة سيف علام من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في (فرع نظم سياسية).

وفاز بجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، الدكتور عاطف منصور "خريج كلية الآثار".

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تشهد تطورًا مستمرًا في المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، مما أدى إلى تربع الجامعة وأساتذتها على عرش الجوائز في مختلف المجالات، موضحًا أن جامعة القاهرة تدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، سواء التي تمنحها جهات محلية أو دولية، ويخضعون لمعايير صارمة في الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.



وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع تلك المعايير في الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة.



