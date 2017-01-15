البيئة: 100 محطة لرصد الهواء على مستوى الجمهورية وسوهاج تنضم للشبكة

قامت وزارة البيئة بتركيب أول محطتين لرصد الهواء المحيط بمحافظة سوهاج، حيث تم تركيب محطة للرصد اللحظي أعلى مبنى الإدارة المركزية لجامعة سوهاج شرق النيل، كما تم تركيب محطة لتجميع العينات أعلى مبنى كلية التعليم الصناعي شرق النيل، ليصل عدد محات رصد الهواء على مستوى الجمهورية إلى 100 محطة.





ويعد ذلك ضمن خطة وزارة البيئة للاهتمام بمحافظات الصعيد في الفترة الحالية، والتي أثمرت إنشاء محطات للرصد بمحافظات قنا والمنيا والأقصر خلال العام الحالي لرصد ملوثات الهواء المحيط من أجل تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.



