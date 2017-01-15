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ابتكار كرسي حمام "مرحاض" لاكتشاف أمراض القلب

ابتكار كرسي حمام "مرحاض" لاكتشاف أمراض القلب

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ابتكر معهد روشيستر للتكنولوجيا "كرسي مرحاض" قادر على إخبار الجالسين عليه ما إذا كانوا يعانون من هذا النوع من الأمراض، أو الفشل القلبي.

وتوصل الباحثون في المعهد إلى طريقة تتيح مراقبة صحة القلب بسهولة كبيرة، عبر أجهزة استشعار مدمجة في كرسي الحمام (المرحاض).

ونقل موقع "ديلي بيست" عن المهندس في المعهد نيكولاس كون، قوله إن الكرسي يتضمن أجهزة مراقبة تقيس المؤشرات الحيوية المهمة للقلب، بما فيها التخطيط الكهربائي وضربات القلب وتدفق الدم.

وأوضح كون أن الكشف عن وضع الشخص، يتطلب جلوسه على الكرسي لـ90 ثانية، علما أن الاختراع قادر على معرفة حال الشخص من حيث شعوره بالقلق أو التوتر.

ومن المتوقع أن تحتوي النسخة النهائية من الكرسي على بطارية تدوم لست سنوات، وأن يكون سهل التركيب كالمرحاض العادي.

ويسعى الباحثون للحصول على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية على الاختراع، بحيث يصبح متاحا مع نهاية عام 2021 أو بداية 2022.

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