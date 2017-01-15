البيئة: التفتيش على 121 منشأة صناعية ومتابعة حرق قش الأرز





تمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في المحافظات المطبق بها منظومة قش الأرز والتي تصل إلى 60 محورا, من التفتيش على 121 من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة وذلك من خلال فرق التفتيش التابعة للوزارة وتبين أن 61 منشأة مطابقة للاشتراطات و30 منشأة متوقفة عن العمل و30 منشأة مخالفة للحدود المسموح به في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضحت وزارة البيئة - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة و التنمية المحلية والجهات الأخرى المعنية.

وأشارت إلى أنه تم تجميع ما يقرب من 1216 طن قش أرز من خلال مواقع التجميع والتي تم العمل بها حتى الآن وعددها 156 موقعا وذلك للتعامل معه والاستفادة منه بدلا من حرقه وتم تحرير محاضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية والتعامل مع بلاغ ورد لخدمة المواطنين بالوزارة بتوجيه المحاور المختصة إليه.

وقامت فرق الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 741 سيارة تبين مطابقة 596 ومخالفة 145 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي إطار الدور التوعوي لوزارة البيئة, قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بعقد 37 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه وأنه يتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بين الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.



