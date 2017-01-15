خبراء: 80 % من سرطانات الأطفال قابلة للشفاء

قال الدكتور سانديب جين استشاري أول في علم أمراض الدم للأطفال بمعهد غاندى للسرطان بالهند إنحوالى 80 % من حالات الإصابة بالسرطان لدى الاطفال قابلة للشفاء ومنها سرطان الدم والغدد الليمفاوية و أورام الكلى وأورام الخلايا الجرثومية .



وأضاف أنه بالنسبة للأطفال فيجب أ ن يحصلوا على الرعاية والمشورة الصحيحة للشفاء التام مشددا على الممرضات وأطباء الأطفال بأن يكونوا مدركين للعلامات المبكرة للسرطان والتى يمكن التقاطها خلال الفحص الرويتنى بين الأطفال .

وقال الدكتور"بى كيه جولكا" رئيس قسم الأورام الطبية فى كلية"ماكس" للرعاية الصحية : "من المهم الوصول إلى أخصائي في الوقت المناسب وبدء العلاج فى الوقت المناسب ..لكن معظم الحالات تكتشف المرض بعد بلوغ المرحلة الثانية أو الثالثة .



