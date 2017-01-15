نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى المؤتمر الرابع لطب الأورام والذى تستضيفه الأكاديمية الطبية العسكرية تحت عنوان " العلاج الموجه لسرطان الثدى فى مصر نحو خطوط علاج توافقية " .

وأكد سكرتير عام المؤتمر على دور الأطباء المصريين فى إجراء الأبحاث الطبية التى تفيد مريض الأورام المصرى لتحديد مدى الإستفادة من العلاجات الحديثة مرتفعة التكلفة بما يتناسب مع طبيعة المريض المصرى ، مستعرضاً التحــديات الكبــرى التى تواجه النظم الصحية لتوفيرالتغطية الصحية الشاملة للمواطنين .

كما تناول المؤتمر عدد من الأوراق البحثية التى تناقش الجدوى الصحية والإقتصادية للعلاج الموجه لمرضى سرطان الثدى فى مصر وخطوط العلاج العالمية ومدى توافقها مع المريض المصرى كما تم عقد عدد من المحاضرات لتعريف شباب الأطباء بكل ماهو جديد فى هذا المجال ، بمشاركة أساتذة الأطباء من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الأورام المتخصصة فى تخصصات طب الأورام .

وخلال الجلسة الإفتتاحية أكد مدير إدارة الخدمات الطبية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى ومواكبة التطور المستمر فى الأساليب والطرق العلاجية الحديثة .

وأشار رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية إلى دور الأكاديمية فى تدريب شباب الأطباء وعقد المؤتمرات الطبية لنقل وتبادل الخبرات العملية مع كبرى المراكز التخصصية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر عدد من أطباء وإستشارى الأورام بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.



