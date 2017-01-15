الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين إلى المدار

أطلقت الصين بنجاح قمرين صناعيين للأبحاث إلى المدار باستخدام مركبة إطلاق كويتشو -1 أ للوقود الصلب، حسبما ذكرت هيئة علوم وصناعة الطيران والفضاء الصينية (CASIC) ، اليوم السبت .

وتم إطلاق الصاروخ الساعة 07.41 بالتوقيت المحلي (2.41 بتوقيت موسكو) من قاعدة جيوتشيوان في صحراء جوبي في الشمال الغربي من البلاد.

أطلقت مركبة الإطلاق قمرين صناعيين إلى المدار لإجراء تجارب تكنولوجية. أحد الأقمار الصناعية مخصص لتصنيع الجاذبية الصغرى، والثاني لدراسة تكنولوجيا الشراع الشمسي.

وهذه هي المهمة الثالثة للصواريخ من عائلة كويتشو -1، تم إطلاق الأولي في يناير/كانون الثاني عام 2017. وهذا النوع من الصواريخ مصمم أساسًا من أجل القيام بإطلاقات تجارية وإيصال الأقمار الصناعية التي يصل وزنها إلى 300 كيلوغرام إلى مدار منخفض.

ومان قد ذكر التلفزيون الصيني في وقت سابق في 17 أغسطس/أب أن وكالة فضاء تابعة للحكومة أطلقت بنجاح أول صاروخ للأغراض التجارية، بينما تتنافس شركات في الصين للانضمام إلى طفرة تجارية في مجال الأقمار الصناعية.

وقال التلفزيون إن الصاروخ سمارت دارجون-1، الذي يزن 23 طنا وطورته وحدة تابعة شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، نقل ثلاثة أقمار صناعية إلى مدار بعد عملية إطلاق من مدينة جيوغوان بإقليم قانسو.



