الإمارات تطلق أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية

أكد الدكتور محمد أحبابي رئيس وكالة الفضاء فى الامارات أن بلاده ستطلق أول رائد فضاء الى محطة الفضاء الدولية خلال شهرين فى مهمة علمية وبحثية مهمة ولإجراء تجارب هناك، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون فضائي بشكل عام مع الدول العربية.







وأوضح أحبابي - فى حديث خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى فيينا - أن الامارت ستقوم ببناء واطلاق قمر صناعي عربي بتكلفة 100 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيخدم الدول العربية ويوفر بيانات كما سيكون منصة للتعلم والعمل الجماعي.





وقال أحبابي إن الامارات أطلقت فى بداية العام الجاري مبادرة وتجمع الفضاء العربي، مشيرا إلى أهمية التعاون العربي فى هذا المجال لخدمة الأجيال القادمة، لافتا إلى أن المشروعات الفضائية مكلفة بسبب مخاطرها وتقنياتها العالية كما تستغرق وقتا طويلا.





وذكر أحبابي أن مشاركة الامارات فى اجتماعات اللجنة الدولية للفضاء فى دورتها 62 فى فيينا جاءت من منطلق حرص الامارات على المشاركة فى كافة المحافل الدولية المعنية بالعلوم والتقنيات المتطورة في مجال الفضاء ولتأكيد الوجود العربي والمشاركة الفعالة في هذا المجال المستقبلي الواعد.





وأشار أحبابي إلى وجود برنامج فضائي طموح في الامارات يعتمد على الشباب ويخدم كل أبناء العالم العربي، لافتا إلى أن المنطقة العربية قادرة على تحقيق انجازات عالمية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن التاريخ العربي والإسلامي ملىء بالبصمات في مجال العلوم.





وأضاف أحبابي أن الامارات لديها مشروع هام وهو "مسبار الأمل" وهو عبارة عن مركبة فضائية تنطلق من الأرض إلى المريخ وهو بالفعل بمثابة الامل للشباب العربي، لافتا إلى أن حقوق المنطقة العربية فى المجال الفضائي لابد أن تكون ممثلة بشكل جيد.





وأشار رئيس وكالة الفضاء فى الامارات إلى أن بلاده تتعاون مع الجميع وتهتم بتعميق الشراكات مع وكالات الفضاء الدولية وتستفيد من الخبرات الدولية المتطورة فى دول مثل كوريا الجنوبية وغيرها، لافتا إلى أن الفضاء بعيد عن الانحياز ويتعاون فيه الجميع حتى الولايات المتحدة وروسيا.





وقال أحبابي إن إنشاء المحطات الفضائية يحتاج إلى تعاون دولي واسع لأن تكلفتها عالية وتشترك فيها من 5 إلى 20 دولة، مشيرا إلى أن البحث العلمي يسير بخطى سريعة في هذا المجال.















