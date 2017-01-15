تطوير تطبيق على الهاتف المحمول لإدارة نوبات الربو غير المنضبطة بالسويد

قال باحثون سويديون إنه تم تطوير تطبيق على الهاتف المحمول يمكن أن يساعد في إدارة نوبات الربو غير المنضبطة، عن طريق قياس وظائف الرئة وإبداء الرأي في شكل توصية علاج تلقائية وموصوفة من قبل الطبيب.

وأوضح الباحثون في "معهد كارولينسكا" بستوكهولم في السويد، أن الأشخاص الذين يعانون من أزمات ربوية غير منضبطة، ويواجهون صعوبات في التنفس، فضلا عن سوء استخدام للعقاقير المعالجة قد يستفيدون من هذا التطبيق الجديد.

وكشفت دراسة أجراها الباحثون أن خوارزمية تعديل العلاج القائمة على وظائف الرئة والأعراض في الهاتف المحمول يمكن أن تكون أداة فعالة في إدارة الربو غير المنضبط.

وقال الباحثون إنه من أجل قياس وظيفة الرئة بدون خلل، يتصل الهاتف بقياس التنفس اللاسلكي ويمكن للتطبيق تسجيل أعراض التنفس وتقديم ملاحظات بصرية على العلاج.

فيما أضاف بيورن نوردلند، رئيس مجموعة الأبحاث في معهد كارولينسكا: أن "النظام الذي يطلق عليه" ءوفشم "يحلل وظائف الرئة وأعراضها وفقا لإرشادات العناية بالربو"، ويتلقى المستخدمون صورة لجهاز الاستنشاق الذي سيتم استخدامه وتعليمات حول ما إذا كان يجب الحفاظ على الدواء أو زيادته أو إنقاصه".