البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

يعتبر البنجر من الأطعمة التى تحتوى على مصدر غنى بحمض الفوليك والمنجنيز ويحتوى أيضا على الثيامين والريبوفلافين وفيتامين B6، وحامض البانتوثنيك، الكولين، البيتين، والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم.







ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalNewsToday"، فالبنجر يحتوى على نسبة عالية من النترات الغذائية، والتى يعتقد أن تكون السبب فى العديد من الفوائد الصحية المحتملة من البنجر التى يجرى دراستها.





وفحصت دراسة سابقة أجريت عام 2008، وقد نشرت في مجلة ضغط الدم المرتفع الأمريكية، آثار تناول البنجر على مجموعة من المتطوعين الأصحاء، ووجدت أن ضغط الدم قد إنخفض بشكل كبير بعد ابتلاع القليل من البنجر.





وافترض الباحثون أن هذا نظراً للمستويات العالية من النترات الموجودة في البنجر وأن الخضراوات عالية النترات يمكن أن تكون وسيلة فعالة لعلاج حالات القلب والأوعية الدموية وضغط الدم.





ووجدت دراسة أخرى أجريت في عام 2010 نتائج مماثلة أن البنجر يخفض ضغط الدم إلى حد كبير على أساس يعتمد على الجرعة المعطاة.



