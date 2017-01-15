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دراسة: تربية الحيوانات الأليفة تطيل العمر

دراسة: تربية الحيوانات الأليفة تطيل العمر

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كشفت دراسة نشرتها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أجريت على 1769 متطوعًا، أن الذين يربون الحيوانات الأليفة، وخصوصا الكلاب، في بيوتهم هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر.

وكان المشاركون بالدراسة جميعا بصحة جيدة، ولم يعانِ أي منهم من مشكلات في القلب أو الأوعية الدموية، كما جمع الباحثون بيانات تفصيلية عن حياة هؤلاء الأشخاص، وتبين أن الذين يربون في بيوتهم حيوانات أليفة، هم أكثر نشاطا والتزاما بنظام غذائي صحي، وأن مستوى السكر والكوليسترول في دمهم مثالي.

ويتمتع مربو الكلاب بصحة أفضل، وذلك لأنهم يتنزهون معها في الهواء الطلق مرة أو مرتين أسبوعيا ويلاعبونها بنشاط، وهذا يساعد أيضا في تحسن الحالة النفسية، وضعف احتمالية انعزالهم اجتماعيا.


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