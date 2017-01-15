افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2019 في شنجهاي بالصين

افتتحت مدينة شنجهاي الصينية اليوم الخميس المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2019 بمشاركة أكثر من 300 شركة صينية وأجنبية ونحو 500 مندوب من الجامعات والصناعات الرائدة والمنظمات الدولية من الداخل والخارج.



وذكرت اللجنة المنظمة للمؤتمر - في بيان اليوم - أنه سيتم خلال المؤتمر عرض أحدث ما تم التوصل إليه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعددة في مختلف نواحي الحياة مع توقيع أكثر من سبعين اتفاقا لمشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس.

وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن الكبرى مثل نظام مراقبة تصنيف القمامة وبرنامج استشعار سريع لدخان الحرائق إلى جانب المعدات الطبية حيث يمكن للأطباء في المناطق الريفية النائية - حيث البنية التحتية الطبية ضعيفة - إحضار أجهزة مزودة بتطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي المحمولة والقيام بتحاليل بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتشخيص عن بعد والمرور إلى مرحلة العلاج عن بعد بالتنسيق مع أطباء المناطق الحضرية.

كما يمكن استخدام هذه التطبيقات في نظام الإمداد بالطاقة الكهربائية لمعالجة مشاكل انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأحمال الزائدة حيث يمكن موازنة عملة تزويد الطاقة بين المناطق المختلفة.



