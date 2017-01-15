تقرير: 76% من تطبيقات الهواتف تضم ثغرات تسمح للهاكرز بسرقة بياناتك

كشف تقرير حديث لشركة الأمن الإلكترونى Positive Technologies عن أن غالبية التطبيقات التى نستخدمها على أجهزتنا المحمولة، بما فى ذلك هواتف أندرويد وiOS، تحتوى على ثغرات أمنية خطيرة.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فيحتوى 76٪ من التطبيقات التى تم تنزيلها فى عام 2018 يمكن أن تتيح للهاكرز الفرصة للوصول إلى كلمات المرور والمعلومات المالية والبيانات الشخصية والمراسلات.

وعلى الرغم من أن المخاطر حقيقية، إلا أن شركة Positive Technologies تصنّف تخزين البيانات غير الآمن بأنه "خطر متوسط"، ما يعنى أنه لا يتم استغلاله بسهولة مثل نقاط الضعف "شديدة الخطورة"، وأشار التقرير إلى أن 38٪ من تطبيقات أندرويد و22٪ من iOS بها نقاط ضعف تصنف على أنها "عالية الخطورة"، وهى تلك التى يسهل على المتسللين استغلالها للحصول على بيانات حساسة يمكن أن تؤثر على أموالك وهويتك.

وتتضمن هذه الثغرات الأمنية الاتصال بين العمليات (IPC)، وهى أداة يستخدمها التطبيق للتواصل مع التطبيقات وأنظمة التشغيل الأخرى، وسواء كان الخطر كبيرًا أو متوسطًا أو منخفضًا، يمكن استغلال 89٪ من نقاط الضعف الأمنية فى التطبيقات عن بُعد، ما يعنى أن المتسلل لا يحتاج إلى الوصول الفعلى إلى جهاز لتثبيت البرامج الضارة، لكن لم يذكر التقرير ما إذا كانت هذه الثغرات الأمنية أدت إلى أى خروقات فى البيانات حتى الآن.



